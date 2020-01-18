В администрации губернатора Пермского края начал работать робот-чиновник

В администрации губернатора Пермского края начал работать робот-чиновник. В его задачи входит выдавать посетителям пропуска, записывать на прием к своим «коллегам» и консультировать.

«Робот-консьерж начал проводить консультации, выдавать пропуска и записывать на прием в здании администрации губернатора Пермского края. Пока идет техническое тестирование и отладка рабочих процессов «механического консьержа», — сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

Обязанность робота — приветствовать гостей и предлагать им свою помощь. Если человек записан на прием, ему нужно только отсканировать свой паспорт и получить у «работника» пропуск. Если человек не записан, но хочет сейчас попасть на прием к какому-то чиновнику, то робот связывается с секретарем и выясняет, возможно ли это. Также он может записывать граждан на прием к чиновникам.

Отмечается, что имя устройству еще не придумано. Стоимость такого робота — 2,3 млн рублей. Как отметили в пресс-службе администрации губернатора региона, компания-производитель порекомендовала не называть робота по имени отчеству.

Напомним, летом в казанском аэропорту установили роборуку, размахивающую флагом Татарстана.