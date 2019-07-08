Разработчики робота в аэропорту Казани: «Это не заказ, это только наша инициатива»

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Разработчики робота, который недавно появился в Международном аэропорту «Казань», рассказали «Реальному времени» о том, как появилась идея с его установкой.

— Мы, «Эйдос-Робототехника», занимаемся автоматизацией производств. Поставили стенд по собственной инициативе, чтобы продемонстрировать, что Татарстан вообще и Казань в частности — инновационная и интересная локация. Нам в республике комфортно, решили сделать ей приятно. Робот разработан и производится нами для автоматизации промышленных производств. На стенде использован для привлечения внимания к республике. Это не заказ какого-либо из ведомств, это только наша инициатива. Если честно, то не думали, что так распространится информация о стенде, — дали комментарий в компании «Эйдос-Робототехника».

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что в казанском аэропорту установлена роборука, которая размахивает флагом Татарстана.