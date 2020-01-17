В Татарстане планируется построить 2,9 млн. кв. метров жилья в 2020 году

В Татарстане на 2020 год сформирована программа жилищного строительства в объеме 2 млн. 979 тыс. кв. метров жилья.

В настоящее время в эксплуатацию введено 52 тыс. квадратных метров, уточнил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Так, в этом году жильем планируется обеспечить 721 семью, в том числе 600 детей-сирот, 46 многодетных семей, 47 молодых семей, 28 граждан, из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

Кроме того, в 2020 году планируется ремонт 788 многоквартирных домов общей площадью 4,5 млн. кв. метров в 40 районах республики, кроме Алькеевского, Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Казань стала лидером ПФО по росту цен на вторичное жилье.