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В Казани ледовый городок у «Чаши» снова закроют

17:58, 17.01.2020 1
В Казани ледовый городок у «Чаши» снова закроют
Фото: kzn.ru

В Казани на один день будет закрыт ледовый городок у Центра семьи «Казан». Площадка будет недоступна для посещения 18 января из-за погодных условий.

Как отмечает пресс-служба мэрии города, в городке на время закрытия будут проводиться работы по демонтажу подтаявших ледяных блоков и замене их на новые.

Решение об открытии будет приниматься исходя из погодных условий.

Напомним, ледовый городок возле «Чаши» закрыли на два дня — 16 и 17 января.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:08
    Гринч украл не рождество, а зиму целиком
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