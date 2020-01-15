В Казани на 2 дня закроют ледовый городок возле «Чаши»

В Казани 16 и 17 января будет закрыт ледовый городок у Центра семьи «Казан».

Это связано с повышением температуры воздуха. Согласно прогнозам синоптиков, в эти дни ожидается резкое потепление до +5°С днем.

Из-за потепления возможно таяние ледовых скульптур и конструкций, поэтому в целях безопасности городок закрывают на 2 дня. На время закрытия будет обеспечена охрана и уборка территории, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что завтра, 16 января, закроют каток в казанском парке «Черное озеро». 17 января он возобновит свою работу в обычном режиме.

