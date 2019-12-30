В Татарстане зафиксировали три случая отравления подростков снюсами

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В Татарстане зафиксировали три случая отравления подростков никотиносодержащей нетабачной продукцией. Последствия отравлений — рвота, головокружения, ожог слизистой оболочки рта, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина.

До 20 января ведомство будет проводить внеплановые выездные проверки в торговых объектах, где реализуется никотиносдержащая продукция. Задача — добиться, чтобы к выходу детей с каникул у них не было доступа к никотиносодержащей продукции.

На данный момент уже проверено 495 торговых объектов, нетабачная никотиносодержащая продукция (около 2000 единиц общим весом около 30 кг) выявлена в 43 из них. Она арестована и будет утилизирована.

Роспотребнадзор просит граждан сообщать о торговых объектах, где продается никотиносодержащая нетабачная продукция, по телефонам горячей линии: 8 (843) 272 80 33 (в рабочие дни), 8 (843) 238 98 54 (в выходные дни).



Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете продажи никотиносодержащих смесей и вейпов несовершеннолетним. Он вступит в силу 5 января 2020 года.

