Медведев предложил запретить снюс на территории Евразийского союза

Премьер-министр РТ Дмитрий Медведев предложил запретить в России никотиносодержащие смеси. Кроме этого, он предложил выступить с инициативой о принятии аналогичного решения на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Оборот никотиносодержащих жевательных смесей и леденцов обсуждался на рабочей встрече с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Медведев считает, что снюс необходимо запретить, причем в странах всего Евразийского экономического союза.

«У нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завозить», — цитирует премьер-министра РФ ТАСС.



Ранее в России впервые появился ГОСТ для жевательного табака. Он вступил в силу с 1 января 2020 года.