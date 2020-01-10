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Медведев предложил запретить снюс на территории Евразийского союза

15:30, 10.01.2020
Медведев предложил запретить снюс на территории Евразийского союза
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РТ Дмитрий Медведев предложил запретить в России никотиносодержащие смеси. Кроме этого, он предложил выступить с инициативой о принятии аналогичного решения на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Оборот никотиносодержащих жевательных смесей и леденцов обсуждался на рабочей встрече с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Медведев считает, что снюс необходимо запретить, причем в странах всего Евразийского экономического союза.

«У нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завозить», — цитирует премьер-министра РФ ТАСС.

Ранее в России впервые появился ГОСТ для жевательного табака. Он вступил в силу с 1 января 2020 года.

Общество Татарстан
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