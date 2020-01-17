Татарстанцы начнут получать разрешение на строительство в электронном виде
Жители Татарстана могут получить разрешение на строительство в электронном виде, срок выдачи такого документа сократится с 7 до 5 дней.
Для того, чтобы подать заявление, необходимо иметь стандартную или подтвержденную учетную запись ЕСИА. Услуга доступна на электронном портале Госуслуг РТ.
Пользователям доступно отслеживание уведомления о смене статуса заявления в личном кабинете, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Ранее сообщалось, что на портале государственных и муниципальных услуг Татарстана запущена услуга электронной подачи заявления на подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка в органы местного самоуправления.
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