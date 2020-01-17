Татарстанцы начнут получать разрешение на строительство в электронном виде

Жители Татарстана могут получить разрешение на строительство в электронном виде, срок выдачи такого документа сократится с 7 до 5 дней.

Для того, чтобы подать заявление, необходимо иметь стандартную или подтвержденную учетную запись ЕСИА. Услуга доступна на электронном портале Госуслуг РТ.

Пользователям доступно отслеживание уведомления о смене статуса заявления в личном кабинете, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Ранее сообщалось, что на портале государственных и муниципальных услуг Татарстана запущена услуга электронной подачи заявления на подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка в органы местного самоуправления.

