В Татарстане запустили услугу по получению градостроительного плана в онлайн-режиме

На портале государственных и муниципальных услуг Татарстана запущена услуга электронной подачи заявления на подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка в органы местного самоуправления.

Отмечается, что пока услуга работает в пилотном режиме и доступна для подачи заявления в исполнительный комитет Бугульминского района республики. Новая услуга располагается в разделе «Строительство» на главной странице Портала госуслуг.

Теперь для того, чтобы получить градостроительный план нужно подготовить правоустанавливающие документы на земельный участок и объекты недвижимости, размещенные на участке. Далее следует подать заявление на получение градостроительного плана земельного участка. Здесь уточняется, что для подачи заявления в электронном виде обязательным условием является авторизация на портале услуг с учетной записью ЕСИА не ниже второго уровня.

Подготовка и выдача градостроительного плана предоставляется в течение 14 рабочих дней с момента регистрации документа. Выдача дубликата ранее утвержденного плана осуществляется в течение четырех рабочих дней с момента поступления заявления, сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится портал содействия строительству, который позволит застройщику увидеть весь цикл строительства — от подачи уведомления о начале стройки до регистрации права собственности на готовый объект.

