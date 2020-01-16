Татарстан предложил продлить налоговые льготы для резидентов ОЭЗ

Татарстан на полях Гайдаровского форума-2020 выступил с предложением продлить льготный налоговый режим для резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа и установить для компаний сниженную до 14% ставку по страховым взносам.

Данная инициатива была представлена на заседании Ассоциации инновационных регионов России, председателем которого является президент Татарстана Рустам Минниханов.

Представители Минэкономразвития РФ отметили необходимость в рассмотрении республиканской инициативы о предоставлении бизнесу пониженных ставок по страховым взносам.

Ранее ее также поддержали все регионы присутствия технико-внедренческих ОЭЗ — Москва, Санкт-Петербург, Томская и Московская области.

Также Татарстан вынес на федеральный уровень предложение рассмотреть вопрос о пролонгации льготных условий для предпринимателей и вновь установить ставку по страховым взносам на уровне 14%.

Как отмечает пресс-служба Минэконома РТ, снижение ставок страховых взносов поможет сохранить привлекательность ОЭЗ для инвесторов и станет стимулом для компании -резидентов.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов принял участие в рабочей встрече и. о. зампредседателя Правительства РФ Виталия Мутко с руководителями ряда регионов России на полях XI Гайдаровского форума.