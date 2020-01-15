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Рустама Минниханова переизбрали председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России

17:19, 15.01.2020
Рустама Минниханова переизбрали председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России
Фото: realnoevremya.ru

Президента Татарстана Рустама Минниханова переизбрали председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).

Соответствующее решение было принято в ходе общего собрания членов АИРР в рамках XI Гайдаровского форума, передает «Татар-информ».

«Президент Татарстана единогласно переизбран председателем Совета АИРР», — сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов вручил высшую награду республики — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» — первому генеральному директору КАМАЗа Льву Васильеву.

ОбществоВласть Татарстан
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