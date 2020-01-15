Рустама Минниханова переизбрали председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России
Президента Татарстана Рустама Минниханова переизбрали председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).
Соответствующее решение было принято в ходе общего собрания членов АИРР в рамках XI Гайдаровского форума, передает «Татар-информ».
«Президент Татарстана единогласно переизбран председателем Совета АИРР», — сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов вручил высшую награду республики — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» — первому генеральному директору КАМАЗа Льву Васильеву.
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