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Мишустин назвал приоритеты на посту премьер-министра РФ

12:31, 16.01.2020
Мишустин назвал приоритеты на посту премьер-министра РФ
Фото: kremlin.ru

Кандидат на пост премьера Михаил Мишустин назвал приоритетные направления деятельности в работе будущего правительства. Среди первоочередных задач он назвал проведение институциональных реформ и внедрение цифровых технологий.

Важным направлением деятельности Мишустин назвал решение проблем бизнесменов. Необходимо сократить издержки для предпринимателей и «очень честно поговорить с бизнесом».

Кроме этого, кандидат в премьеры пообещал приложить усилия по работе против бедности в России, передает «Российская газета».

Ранее фракция «Единой России» в Госдуме одобрила выдвижение главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.

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