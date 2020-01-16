Мишустин назвал приоритеты на посту премьер-министра РФ

Кандидат на пост премьера Михаил Мишустин назвал приоритетные направления деятельности в работе будущего правительства. Среди первоочередных задач он назвал проведение институциональных реформ и внедрение цифровых технологий.

Важным направлением деятельности Мишустин назвал решение проблем бизнесменов. Необходимо сократить издержки для предпринимателей и «очень честно поговорить с бизнесом».

Кроме этого, кандидат в премьеры пообещал приложить усилия по работе против бедности в России, передает «Российская газета».

Ранее фракция «Единой России» в Госдуме одобрила выдвижение главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.

