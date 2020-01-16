«Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Фракция «Единой России» в Госдуме одобрила выдвижение главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале советник спикера нижней палаты парламента по СМИ Анастасия Кашеварова.

Председатель фракции Сергей Неверов сообщил журналистам, что Мишустин пообещал депутатам изменения в составе правительства.

«Мишустин сказал, что он будет обсуждать в том числе с фракциями кандидатуры на должности министров. Кандидат сказал, что изменения будут», — передает его слова ТАСС.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что российское правительство уйдет в отставку в полном составе. На место главы кабмина президент Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.