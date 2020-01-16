Аналитики подсчитали, сколько россияне потратили на мобильные приложения в 2019 году

Россияне впервые потратили на мобильные приложения более $1 млрд. При этом лидерами по расходам стали игра «Великий султан» и соцсеть «ВКонтакте».

По данным аналитиков из App Annie, в России траты на мобильные приложения и игры достигли $1,06 млрд. Темпы роста составили 40%. Общемировой рынок вырос только на 20%, до $120 млрд, отмечает «Коммерсант».

WhatsApp остался самым скачиваемым приложением. Приложение TikTok показало самый быстрый рост по количеству времени, которое пользователи проводят в приложении — 860%. А по частоте использования максимальный скачок зафиксирован у приложений заказа еды — 237%.

Также в исследовании указывается, что за три последних года расходы россиян на мобильные приложения выросли в совокупности на 155%. Аналитики считают, что это свидетельствует об изменении отношения жителей страны к плате за информацию, контент и подписочную модель.