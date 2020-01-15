Длина крупнейшей пробки в Казани составила 4,1 км

В среду вечером самая длинная пробка в Казани растянулась на 4,1 км. Затор образовался на улице Достоевского.



Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка от улицы Волкова до улицы Назиба Жиганова продержалась 50 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.

Самыми загруженными магистралями сегодня вечером оказались: улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (6 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова в центр (4 балла), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов).

Также нехарактерно плотный для этого времени трафик был зафиксирован на проспекте Фатыха Амирхана из центра (5 баллов, что на 3 балла выше обычного).

Кроме того, сегодня на нескольких магистралях наблюдалось свободное движение: Фермское шоссе из центра (1 балл, что на 2 балла ниже обычного), проспект Универсиады в центр (1 балл, что на 2 балла ниже обычного), улица Вишневского — улица Эсперанто от Миллениума (2 балла, что на 2 балла ниже обычного).

