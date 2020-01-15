Руководство приюта в Татарстане обратилось в прокуратуру после публикации видео с жалобами воспитанниц

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Руководство приюта «Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе Татарстана обратилось в районную прокуратуру после публикации в социальных сетях видео, на котором воспитанницы приюта жалуются на домогательства со стороны инструктора по труду в учреждении.



«Учитывая, что размещение указанных видеоматериалов в сети Интернет приводит к незаконному распространению персональных данных воспитанников приюта, соответствующее обращение администрацией социального учреждения также направлено в районную прокуратуру», — сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В ведомстве также подтвердили, что после размещения видео администрация учреждения направила в адрес следкома РТ обращение с просьбой о принятии мер соответствующего процессуального реагирования.

В настоящее время правоохранительные органы начали проверки, по итогам которых будут приняты соответствующие решения.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором воспитанницы приюта «Акчарлак» рассказывают, как некий «Марсель абый» (фамилия на видео не называется), работающий в приюте трудовиком, трогал их за интимные места под видом «массажа» или детских игр.

«Реальному времени» позицию руководства в приюте пока не прояснили, информацию на видео не подтвердили.

