Кремль опубликовал указ об отставке правительства
Президент России Владимир Путин принял отставку правительства. Соответствующий указ «О Правительстве Российской Федерации» опубликован на сайте Кремля.
Согласно ему, обязанности председателя правительства РФ временно возлагаются на Дмитрия Медведева. Правительство исполняет свои обязанности до сформирования нового.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
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