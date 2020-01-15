Новости общества

20:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кремль опубликовал указ об отставке правительства

19:37, 15.01.2020
Кремль опубликовал указ об отставке правительства
Фото: flickr.com

Президент России Владимир Путин принял отставку правительства. Соответствующий указ «О Правительстве Российской Федерации» опубликован на сайте Кремля.

Согласно ему, обязанности председателя правительства РФ временно возлагаются на Дмитрия Медведева. Правительство исполняет свои обязанности до сформирования нового.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров