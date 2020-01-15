Центробанк ждет роста долговой нагрузки россиян в этом году

Центробанк России ожидает, что в 2020 году уровень долговой нагрузки россиян продолжит расти, сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Рост долговой нагрузки, который мы меряем на макроэкономическом уровне как отношение платежей по кредитам всего населения к доходам населения, продолжит возрастать, только более медленными темпами», — передает ТАСС ее слова.

Ранее сообщалось, что средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков за первую декаду января упала до 5,927% годовых.

