Максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум впервые с 2009 года

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков за первую декаду января упала до 5,927% годовых, сообщил Центробанк. Это является историческим минимумом с 2009 года, когда ЦБ начал рассчитывать показатель.

По сравнению с третьей декадой декабря 2019-го ставка сократилась на 0,084% — в конце прошлого года при подсчетах она составила 6,011%.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 октября физлица Татарстана разместили в коммерческих банках 608,3 млрд рублей. По этому показателю республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе.