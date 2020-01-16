Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, сильный ветер и до +5 градусов

В четверг, 16 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, ледяного дождя и мороси, в отдельных районах туман и гололед. Утром местами кратковременная метель.

Ветер юго-западный 8—13 м/с, порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от 0°С до +5°С. В Казани возможно от +2°С до +4°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от 0°С до +3°С.