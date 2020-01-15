Медведев установил рекорд по пребыванию на посту премьера

Дмитрий Медведев стал абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы во главе правительства России. Он провел на этом посту больше восьми лет.

ТАСС называет точное время со дня назначения Медведева премьер-министром по сегодняшний день, когда он и все правительство подали в отставку, — 2 808 дней.

Напомним, правительство Медведево подало в отставку после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В этом послании президент предложил закрепить в Конституции России новый порядок формирования правительства — его должна утверждать Госдума, президент же обязан будет назначить утвержденных кандидатов.