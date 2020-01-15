СМИ: в правительстве Медведева удивились новости об отставке

Новость об отставке правительства России стала неожиданностью для самих министров, следует из информации издания The Bell. У министров не было даже повода предполагать об этом заявлении.

«Никто не знал об отставке. Нас собрали и объявили вот буквально только что», — рассказал The Bell исполняющий обязанности федерального министра. Объявление сделал Дмитрий Медведев меньше часа назад, уточнил он.

Возможную кандидатуру нового премьер-министра им также не назвали.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства сегодня, после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В этом послании Путин, в частности, выступил с предложениями по изменению Конституции. Одно из них предполагало, что правительство будет утверждать Госдума.