СМИ: мошенник с дешевыми iPhone перебрался в Казань

В Новосибирске более 300 горожан написали заявления в полицию на деятельность предпринимателя Александра Солонко из-за не доставленных смартфонов от Apple. Тем временем журналисты обнаружили, что бизнесмен уже перебрался в Казань

Жители Новосибирска заказали дешевые iPhone в компании i_tech54 еще перед Новым годом, пишет sib.fm. Теперь же выясняется, что некоторые ждут свои гаджеты уже полгода.

Компания зарегистрирована на имя индивидуального предпринимателя Александра Солонко. По данным ЕГРЮЛ, ИП было зарегистрировано в марте 2019 года.

Вторая компания бизнесмена появилась в Омске. ООО «Транско» зарегистрировано в июне того же года.

При этом Солонко также запустил подобный магазин в Казани.

«Оказалось, что он теперь работает в Казани — жители столицы Татарстана будут очень рады узнать о дешевых оригинальных айфонах. Его новый магазин называется X-Trade», — передает sib.fm.

Большая часть расследования основывается на данных из соцсети «ВКонтакте». Издание не приводит комментариев МВД или Следственного комитета.