Главный режиссер казанского ТЮЗа объявил об уходе с должности

В Казанском ТЮЗе сменится главный режиссер. Туфан Имамутдинов заявил, что устал от обилия организаторской работы.

Он останется работать в театре, но будет занимать должность режиссера.

«Я пришел к такому решению, это мое желание. Буду работать в театре и ставить спектакли», — передает слова режиссера «Татар-информ».

Имамутдинов заявил, что не успевает заниматься своими проектами и ставит лишь один спектакль в год. Теперь он намерен плотнее заниматься собственным проектом.

«Сейчас у меня есть 14 идей для «Алифа». Новые идеи рождаются, а времени работать нет. Это приводит к творческому дискомфорту», — заявил режиссер.

Он добавил, что не собирается покидать Казань.

Туфан Имамутдинов был назначен главным режиссером Казанского ТЮЗа в 2014 году.