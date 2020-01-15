Главный режиссер казанского ТЮЗа объявил об уходе с должности
В Казанском ТЮЗе сменится главный режиссер. Туфан Имамутдинов заявил, что устал от обилия организаторской работы.
Он останется работать в театре, но будет занимать должность режиссера.
«Я пришел к такому решению, это мое желание. Буду работать в театре и ставить спектакли», — передает слова режиссера «Татар-информ».
Имамутдинов заявил, что не успевает заниматься своими проектами и ставит лишь один спектакль в год. Теперь он намерен плотнее заниматься собственным проектом.
«Сейчас у меня есть 14 идей для «Алифа». Новые идеи рождаются, а времени работать нет. Это приводит к творческому дискомфорту», — заявил режиссер.
Он добавил, что не собирается покидать Казань.
Туфан Имамутдинов был назначен главным режиссером Казанского ТЮЗа в 2014 году.ОбществоКультура Татарстан
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