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Власти призвали не пугать россиян роботами и массовой безработицей

18:45, 14.01.2020
Власти призвали не пугать россиян роботами и массовой безработицей
Фото: government.ru

Глава Минтруда Максим Топилин призвал не пугать россиян роботами и массовой безработицей.

«В 2020 году точно нет. Рынок труда в принципе резко, быстро не трансформируется», — сказал Топилин в интервью «Российской газете», отвечая на вопрос о том, ожидается ли безработица из-за роботизации.

Он также отметил, что с появлением новых цифровых платформ и за счет индустрии ухода за пожилыми людьми количество рабочих мест в стране выросло.

Ранее «Норникель» сообщил, что начинает внедрять технологии безлюдного производства.

«Это означает, что при помощи различного рода механизмов, дронов в том числе, мы проводим те работы, которые раньше проводили люди. И таким образом часть профессий просто-напросто отмирает», — сказал президент компании Владимир Потанин.

ОбществоВласть
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