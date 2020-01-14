Власти призвали не пугать россиян роботами и массовой безработицей

Глава Минтруда Максим Топилин призвал не пугать россиян роботами и массовой безработицей.



«В 2020 году точно нет. Рынок труда в принципе резко, быстро не трансформируется», — сказал Топилин в интервью «Российской газете», отвечая на вопрос о том, ожидается ли безработица из-за роботизации.

Он также отметил, что с появлением новых цифровых платформ и за счет индустрии ухода за пожилыми людьми количество рабочих мест в стране выросло.

Ранее «Норникель» сообщил, что начинает внедрять технологии безлюдного производства.



«Это означает, что при помощи различного рода механизмов, дронов в том числе, мы проводим те работы, которые раньше проводили люди. И таким образом часть профессий просто-напросто отмирает», — сказал президент компании Владимир Потанин.