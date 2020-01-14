Минэкологии Челябинской области объяснило происхождение зеленого снега
Накануне под Челябинском местные жители обратили внимание на выпавший зеленый снег. Власти региона объяснили, что налет образовался из-за пыли с гранитного карьера.
В Минэкологии области заверили, что пыль не угрожает здоровью местных жителей.
«Это частицы природных материалов и горных пород», — цитирует «РИА Новости» ответ начальника Управления экологического просвещения Виталия Безрукова.
При этом министерство направило на место передвижную лабораторию, чтобы исследовать качество воздуха. Также будет организована внеплановая проверка Челябинского гранитного карьера.Общество
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