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Минэкологии Челябинской области объяснило происхождение зеленого снега

09:52, 14.01.2020
Минэкологии Челябинской области объяснило происхождение зеленого снега
Фото: vk.com/kop__online

Накануне под Челябинском местные жители обратили внимание на выпавший зеленый снег. Власти региона объяснили, что налет образовался из-за пыли с гранитного карьера.

В Минэкологии области заверили, что пыль не угрожает здоровью местных жителей.

«Это частицы природных материалов и горных пород», — цитирует «РИА Новости» ответ начальника Управления экологического просвещения Виталия Безрукова.

При этом министерство направило на место передвижную лабораторию, чтобы исследовать качество воздуха. Также будет организована внеплановая проверка Челябинского гранитного карьера.

Общество
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