Минэкологии Челябинской области объяснило происхождение зеленого снега

Накануне под Челябинском местные жители обратили внимание на выпавший зеленый снег. Власти региона объяснили, что налет образовался из-за пыли с гранитного карьера.

В Минэкологии области заверили, что пыль не угрожает здоровью местных жителей.

«Это частицы природных материалов и горных пород», — цитирует «РИА Новости» ответ начальника Управления экологического просвещения Виталия Безрукова.

При этом министерство направило на место передвижную лабораторию, чтобы исследовать качество воздуха. Также будет организована внеплановая проверка Челябинского гранитного карьера.