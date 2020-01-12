Фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» завоевал приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы как «Лучший фильм на иностранном языке» на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США.

Балагов лично представил фильм на фестивале в Палм-Спрингс, но на награждении не присутствовал, так как вернулся в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Нон-Стоп Продакшн».

Ранее фильм «Дылду» включили в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» (ранее — «Лучший фильм на иностранном языке»).

Фильм «Дылда» рассказывает о судьбах женщин в послевоенном Ленинграде. Сюжет отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. Это вторая полнометражная картина режиссера.