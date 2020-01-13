Ozon: в праздники казанцы стали покупать больше косметики и настольных игр

Онлайн-ретейлер Ozon проанализировал покупки казанцев за время новогодних праздников. Отмечается, что продажи уходовой косметики выросли в Казани на 120%, а настольных игр на 85%.

При этом наиболее популярными стали такие игры, как «Имаджинариум», «Дженга» и «Монополия».

По данным Ozon, в первые дни каникул наибольшим спросом пользовались бытовые товары, такие как таблетки для посудомоечных машин, средства для мытья посуды, шампуни и подгузники.

С 3 января в этот список добавились книги.

Ретейлер отмечает, что 31 декабря, 1 и 2 января наблюдался спад активности покупателей. Но уже с 3 января клиенты вернулись к покупкам. С 4 января продажи росли более чем в 2 раза к уровню прошлого года.