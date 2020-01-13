Счетная палата: ВСМ угрожает Казани ростом свалок строительного мусора

Счетная палата проанализировала исполнение нацпроекта «Экология». Аналитики ожидают резкого увеличения количества строительных отходов в Казани из-за возведения жилья и ВСМ до Москвы.

Такая же угроза нависла над Нижним Новгородом, Тольятти, Чебоксарами Москвой и Владимиром. Строительные отходы будут образовываться и в регионах, расположенных по берегам Волги и вблизи рек Оки и Клязьмы, говорится в отчете, опубликованном ведомством.

В Счетной палате отметили, что нацпроект не учитывает глобальных изменений климата, ущерб от которых российской экономике может достигать 2—3% ВВП в год.

В то же время аудиторы считают, что нацпроект «Экология» исполняется на низком уровне и оторван от других проектов и программ. Например, запланированный властями рост экономики негативно скажется на экологической ситуации в стране.