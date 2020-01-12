В Казани задержали жителя Башкирии, подозреваемого в угоне Mercedes у знакомого

В Казани задержали ранее судимого 22-летнего жителя Бакалинского района Башкирии, который подозревается в угоне автомобиля Mercedes-Benz у знакомого.

В полицию обратился 49-летний житель Башкирии, он познакомился с молодым человеком в Октябрьском возле магазина. После знакомства мужчина пригласил подозреваемого к себе домой, и в ходе застолья парень попросил у хозяина ключи от автомобиля — покататься, но тот отказал. В итоге молодой человек избил мужчину, забрал ключи от машины и уехал. Покатавшись, он бросил автомобиль, после чего отправился в Казань, где работал в одной из фирм.

Подозреваемый в угоне после задержания признался в преступлении, было возбуждено уголовное дело. Его арестовали, автомобиль вернули владельцу, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.