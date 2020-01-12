Предприниматель назвал плюсы подорожания черного хлеба

Предприниматель Герман Стерлигов, комментируя прогнозы экспертов о возможном подорожании черного хлеба, заявил, что в городских магазинах продают «отравленную химикатами» продукцию.

«Это есть нельзя. Неважно, сколько это стоит. Чем дороже, тем лучше, чтобы люди меньше покупали этой отравы», — цитирует его «360» .

Также Стерлигов призвал потребителей уехать из города и самим сеять рожь, чтобы не зависеть от ценовой политики магазинов.

Ранее ряд экспертов рассказали «РИА Новости», что из-за плохого урожая в 2019 году и исторически низких запасов розничная стоимость хлеба из ржаной муки может вырасти на 6,5—7%.