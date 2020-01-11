Казанское «Динамо» обыграло чемпиона страны «СКА-Нефтяник»

«Динамо-Казань» в домашнем матче регулярного первенства России по хоккею с мячом обыграл действующего чемпиона страны хабаровский «СКА-Нефтяник» (6:5).

Первая половина встречи завершилась вничью, соперники трижды поразили ворота друг друга. После перерыва характер матча не поменялся, но броски казанцев оказались в итоге точнее. Победный гол на счету легендарного нападающего «Динамо-Казань» Сергея Обухова.

После этой победы казанцы остались на шестой позиции, а хабаровчане потеряли лидерство в Суперлиге.

«Динамо-Казань» — «СКА-Нефтяник» Хабаровск - 6:5 (3:3)

Голы: Ларионов, 11 (1:0); Бондаренко, 20 (1:1); Тюко, 33 (2:1); Петтерссон, 37 (2:2); Дашков, 41 (3:2); Бондаренко, 43 (3:3); Дашков, 51 (4:3); Корев Е., 58 (5:3); Петтерссон, 59 (5:4); Обухов, 64 (6:4); Бондаренко, 65 (6:5).