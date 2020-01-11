В Татарстане в 2020 году будет реализовано 50 программ социальной направленности

Фото: Максим Платонов

В 2020 году власти Татарстана намерены реализовать 50 программ социальной направленности. Об этом рассказали на республиканском совещании в Доме правительства.

Четыре программы будут направлены на обеспечение ввода жилья в республике. Это программа социальной ипотеки, многоквартирного жилья, индивидуального жилищного строительства и возведение арендного жилья.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, всего в 2020 году планируется обеспечить жильем 721 семью на сумму 1 млрд 189,2 млн рублей. Из них 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье.

По программе капремонта многоквартирных домов планируется отремонтировать 788 домов общей площадью 4,5 млн кв. метров. В программе принимают участие 40 районов республики.