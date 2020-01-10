«Рубин» заинтересован в подписании нападающего Комличенко

«Рубин» интересуется нападающим чешской «Млады Болеслав» Николаем Комличенко, сообщает «Спорт-Экспресс».

Помимо казанцев на 24-летнего игрока также претендуют московские «Локомотив» и «Динамо». При этом, по сообщению источника, именно «Рубин» является фаворитом в борьбе за футболиста.

В нынешнем чемпионате Чехии в активе Комличенко 20 сыгранных матчей, в которых он отметился 13 голами и 6 результативными передачами. Всего за полтора года выступлений за чешский клуб россиянин забил 39 мячей.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышел материал, объясняющий интерес к Комличенко.