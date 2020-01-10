МВД РТ возбудило уголовное дело против браконьеров, убивших животных ради забавы

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная охота» против браконьеров, которые ради удовольствия расстреляли трех лосей, двух косуль и одного кабана.

Как сообщает ведомство, останки животных обнаружил в лесу местный егерь. Он же по следам от снегохода вышел на дом предполагаемых злоумышленников.

Во время выезда на место происшествия, полицейский обнаружили шкуру, голову и конечности лося, 10 стреляных гильз и останки, предположительно, косули. В доме, который принадлежит 65-летнему жителю Бугульмы, находились его 41-летний сын, житель Казани, и 8 молодых людей, приехавших к сыну на новогодние праздники из Саратовской области.

В ходе осмотра казанец указал на места спрятанной туши лося и 5 мешков с кусками мяса. Он добровольно выдал ружье «Нива» и гладкоствольное длинноствольное оружие «Ланкастер», на которые у него есть разрешения. Кроме этого, в багажнике автомобиля «Хундай» было обнаружено и изъято чучело головы кабана, в салоне автомобиля «Мерседес» — гладкоствольное охотничье ружье ВПО-208, принадлежащее одному из друзей казанца. Также были изъяты снегоход и сани, передает пресс-служба ведомства.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в охотничьем хозяйстве «Радуга» в Лаишевском районе инспекторы Комитета РТ по биологическим ресурсам задержали браконьеров, застреливших ради забавы трех лосей, двух косуль и одного кабана.