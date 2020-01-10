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Житель Татарстана под угрозой лишения прав выплатил компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей

12:40, 10.01.2020
Житель Татарстана под угрозой лишения прав выплатил компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей

В Лениногорском районе Татарстана мужчина погасил долг только после угрозы лишения водительских прав. Он выплатил 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«32-летний мужчина нерегулярно осуществлял выплаты, несопоставимые с суммой задолженности», — сообщает пресс-служба татарстанского управления Федеральной службы судебных приставов.

Пристав составил постановление об ограничении права гражданина на управление транспортным средством. Это подстегнуло должника, и он выплатил взыскателю всю сумму.

Общество Татарстан
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