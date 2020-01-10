Под Казанью очевидцы сняли семью диких кабанов

В Зеленодольском районе РТ жителям удалось снять на видео стаю диких кабанов. Очевидцы заметили животных возле базы отдыха Дубовая роща, недалеко от Казани.

Автор видео подчеркнул, что увидел в этом месте кабанов впервые.

Видео снято из машины. Судя по нему, в автомобиле находилась семья.

Кабаны искали под снегом корм, после чего их что-то спугнуло.

Напомним, что вокруг Казани живет немало кабанов и они зачастую забредают в столицу Татарстана в поисках пищи. Например, летом 2016 года в центре города были замечены трое животных. Они переходили трамвайные пути недалеко от ж/д вокзала.