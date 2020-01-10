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В России рекордно подешевел iPhone 7

01:35, 10.01.2020
В России рекордно подешевел iPhone 7
Фото: pixabay.com

В России рекордно упал в цене смартфон iPhone 7 — до 23 тыс. рублей за аппарат с объемом памяти в 32 Гб.

Смартфон имеет 4,7-дюймовый экран, процессор A10, чип NFC, защиту от воды и пыли по стандарту IP67 и одинарную камеру. Он будет получать обновления iOS на протяжении еще почти двух лет, сообщает Hi-tech Mail.ru.

Ранее в декабре последняя модель IPhone 11 Pro Max стала стоить в России ниже, цена смартфона упала до 77 тыс. рублей. Как отметили эксперты, смартфон сразу подешевел на 25%. Этот показатель стал рекордным снижением цены с момента продаж гаджета. Тогда он стоил около 100 тыс. рублей.

Технологии
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