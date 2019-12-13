В России рекордно снизились цены на последний Iphone

Последняя модель Iphone 11 Pro Max стала стоить в России ниже, цена смартфона упала до 77 тыс. рублей.

Как отметили эксперты, смартфон сразу подешевел на 25%. Этот показатель стал рекордным снижением цены с момента продаж гаджета. Тогда он стоил около 100 тыс. рублей, отмечает портал Hi-tech.mail.ru.

Телеканал «360» сообщает, что Iphone 11 Pro можно купить за 72 тыс. рублей, а Iphone 11 с тем же объемом памяти за 52 тыс.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple увеличит на 10% объемы производства последней модели iPhone 11.

Напомним, 10 сентября американская корпорация Apple в театре Стива Джобса в Купертино официально представила новые iPhone — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro.