Президент РФС объяснил назначение венгра Кашшаи на пост главы российских судей

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу сегодняшних назначений.

«РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы.

Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства.

Сергей Фурса — опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы», — дал комментарии Дюков.

Напомним, сегодня было объявлено о назначении бывшего венгерского арбитра Виктора Кашшаи руководителем департамента судейства, а также Сергея Фурсы на пост главы департамента инспектирования.