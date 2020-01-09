Новости спорта

19:21 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Президент РФС объяснил назначение венгра Кашшаи на пост главы российских судей

19:05, 09.01.2020
Президент РФС объяснил назначение венгра Кашшаи на пост главы российских судей
Фото: rusfootball.info

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу сегодняшних назначений.

«РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы.

Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства.

Сергей Фурса — опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы», — дал комментарии Дюков.

Напомним, сегодня было объявлено о назначении бывшего венгерского арбитра Виктора Кашшаи руководителем департамента судейства, а также Сергея Фурсы на пост главы департамента инспектирования.

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров