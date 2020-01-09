Димитрис Прифтис: «УНИКС вытерпел в решающие моменты, но были некоторые проблемы с подбором»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвел итоги победного матча с литовским «Ритасом» (91:86).

«Это была тяжелая игра. «Ритас» — это жесткая команда, и здесь всегда трудно играть из-за шумной поддержки местных болельщиков. Мы смогли вытерпеть в решающие моменты и принимать правильные решения, но у нас были некоторые проблемы с подбором. Мы хорошо отыграли вторую половину матча, поэтому я бы сказал, что это только первая победа. Это важно, потому что впереди довольно долгий путь.

У нас есть серьезные проблемы. Как вы могли заметить, сегодня в игре получил травму Тайюс, а Морган из-за повреждения пропускал предыдущую встречу. Так что поздравляю игроков с победой, благодаря их коллективной игре мы смогли компенсировать нехватку наших больших», — приводит слова Прифтиса пресс-служба еврокубка.