«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Локомотиву»
«Салават Юлаев» в овертайме уступил ярославскому «Локомотиву» (1:2 от) в матче регулярного первенства КХЛ.
Хозяева открыли счет в середине второго периода, шайбу в свой актив записал защитник Сергеев. Гости отыгрались на исходе 50-й минуты встречи, когда Ландер сумел распечатать ворота Метсолы. В овертайме удачливее оказались ярославцы, победную шайбу забросил Рафиков.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2от (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы:
1:0 (33:00) — Артем Сергеев (Тему Хартикайнен);
1:1 (50:54) — Антон Ландер (Михаил Беляев);
1:2 (60:23) — Рушан Рафиков (Стефан Да Коста).
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