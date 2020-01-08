Тимур Билялов: «Команда сделала всё, чтобы помочь мне сыграть на ноль»
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:0).
В трансляцию попал момент, когда вы сказали, что команда сегодня очень много сделала для победы — блокировала, не давала бросать.
Да, так и есть.
Насколько вам так комфортнее играть?
Это не очень комфортно, но, опять же, команда всё сделала для того, чтобы помочь мне сыграть сухой матч, поэтому спасибо ребятам.
В этом голу матч «Ак Барса» с «Магниткой» малорезультативные, в командах, по сути, играют два лучших вратаря чемпионата.
Это, можно сказать, своеобразное дерби. Эти команды всегда будут биться друг с другом, это принципиальные матчи, поэтому и такой накал, игры, в принципе, идут до гола.
После финальной сирены вы показали что-то на трибуны.
Там сидит вся моя семья — родители, жена, все родственники там болеют. Без них вообще никуда (улыбается), — сказал Билялов.СпортХоккей Татарстан
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