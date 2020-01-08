Тимур Билялов: «Команда сделала всё, чтобы помочь мне сыграть на ноль»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:0).

В трансляцию попал момент, когда вы сказали, что команда сегодня очень много сделала для победы — блокировала, не давала бросать.

Да, так и есть.

Насколько вам так комфортнее играть?

Это не очень комфортно, но, опять же, команда всё сделала для того, чтобы помочь мне сыграть сухой матч, поэтому спасибо ребятам.

В этом голу матч «Ак Барса» с «Магниткой» малорезультативные, в командах, по сути, играют два лучших вратаря чемпионата.

Это, можно сказать, своеобразное дерби. Эти команды всегда будут биться друг с другом, это принципиальные матчи, поэтому и такой накал, игры, в принципе, идут до гола.

После финальной сирены вы показали что-то на трибуны.

Там сидит вся моя семья — родители, жена, все родственники там болеют. Без них вообще никуда (улыбается), — сказал Билялов.