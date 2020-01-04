Качество вывоза снега и отходов проконтролировал руководитель исполкома Казани

Работу коммунальных служб сегодня выехал проверить руководитель исполкома Денис Калинкин. Он осмотрел дворы в Ново-Савиновском и Советском районах города и поручил лучше очищать тротуары во дворах.

К работе в новогодние праздники привлекли большее количество дворников — в среднем в уборке дворов задействовано 1,5 тысячи человек. Кроме этого в праздники усилена работа по вывозу отходов. По данным портала мэрии Казани, пиковым днем стало 2 января — коммунальщики вывезли порядка 2,8 тысячи тонн отходов, что почти в два раза выше обычных показателей.

Усиленная работа будет продолжаться на протяжении всех выходных. Если качество уборки вызывает вопросы, казанцы могут обратиться в управляющую компанию либо оставить заявку на сайте сервиса «Открытая Казань» или по телефону: +7(843)236-41-23 или 063.