Девочка из Казани в новогоднем выпуске программы «Лучше всех!» не смогла сдержать слез
Амелия Гатина, 11-летняя флейтистка из Казани, стала участницей новогоднего выпуска программы «Лучше всех!» с Максимом Галкиным.
Девочка подарила ведущему татарский курай. Максим Галкин в шутку сказал, что до последнего надеялся, что это чурчхела. Он попытался сыграть на подаренном инструменте и изобразил вскипающий чайник.
Амелия рассказала ведущему, что всегда мечтала о собаке. Ее желание сбылось — ей подарили щенка шпица. От эмоций девочка не смогла сдержать слез. В честь Максима Галкина Амелия назвала собаку Максом.
Девочка исполнила композицию из мультфильма «Падал прошлогодний снег» в сопровождении московского камерного оркестра «Новая классика».Общество Татарстан
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