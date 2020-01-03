Девочка из Казани в новогоднем выпуске программы «Лучше всех!» не смогла сдержать слез

Фото: кадр видео Первого канала

Амелия Гатина, 11-летняя флейтистка из Казани, стала участницей новогоднего выпуска программы «Лучше всех!» с Максимом Галкиным.

Девочка подарила ведущему татарский курай. Максим Галкин в шутку сказал, что до последнего надеялся, что это чурчхела. Он попытался сыграть на подаренном инструменте и изобразил вскипающий чайник.

Амелия рассказала ведущему, что всегда мечтала о собаке. Ее желание сбылось — ей подарили щенка шпица. От эмоций девочка не смогла сдержать слез. В честь Максима Галкина Амелия назвала собаку Максом.

Девочка исполнила композицию из мультфильма «Падал прошлогодний снег» в сопровождении московского камерного оркестра «Новая классика».