На въезде в Лаишево коммунальщики установили снежную скульптуру мыши
В Лаишевском районе муниципальные власти и коммунальные службы поддержали ежегодную традицию. На трассе была установлена снежная скульптура мыши как символа наступающего года по Восточному календарю.
Высота мыши составила 3,5 м, ширина — 4,5 м, длина — 5 м. На создание скульптуры ушло девять КАМАЗов снега, сообщает газета «Камская новь».
Отмечается, что на этом же месте в предыдущие годы сооружались фигуры петуха, собаки и кабана.Общество Татарстан
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