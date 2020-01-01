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На въезде в Лаишево коммунальщики установили снежную скульптуру мыши

12:32, 01.01.2020
На въезде в Лаишево коммунальщики установили снежную скульптуру мыши
Фото: пресс-служба исполкома Лаишевского района

В Лаишевском районе муниципальные власти и коммунальные службы поддержали ежегодную традицию. На трассе была установлена снежная скульптура мыши как символа наступающего года по Восточному календарю.

Высота мыши составила 3,5 м, ширина — 4,5 м, длина — 5 м. На создание скульптуры ушло девять КАМАЗов снега, сообщает газета «Камская новь».

Отмечается, что на этом же месте в предыдущие годы сооружались фигуры петуха, собаки и кабана.

Общество Татарстан
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