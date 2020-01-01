Сервис по продаже билетов рассказал о самых ожидаемых фильмах 2020 года

Американский сервис по продаже билетов Fandango назвал самые ожидаемые фильмы следующего года.

Согласно результатам опроса зрителей, одной из самых долгожданных картин в новом году является «Чудо женщина 1984» с Галь Гадот в главной роли.

Также в список попали «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон, «Вечные» от студии Marvel и экранизация диснеевского мультфильма «Мулан».

Помимо этого, зрители ждут выхода на экраны последнего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», «Тихое место 2», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», «На высоте», «Душа» от студии Pixar и «Форсаж 9», сообщает Collider.

Ранее сайт IMDb опубликовал список самых ожидаемых новинок 2020 года.

