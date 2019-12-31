В ГИБДД Казани рассказали о режиме работы Центров оформления ДТП в Новый год

График работы Центров оформления ДТП в Казани изменится 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года. Уже со 2 января все учреждения будут работать в стандартном режиме.

Сегодня, в преддверии Нового года, Центры работают до 20:00, сообщает аккаунт казанского полка ДПС. Будут действовать учреждения по адресам: Сибирский тракт 48 (КАН-АВТО), Проспект Победы 194 (ТТС). С восьми вечера останется работать экипаж на Сибирском тракте.

А вот 1 января в ЦО ДТП официально объявлен выходной. В первый день года оформить ДТП можно будет с помощью все того же дежурного экипажа.

Командир полка ДПС Михаил Савин порекомендовал в случае ДТП оперативно сделать панорамные и диагональные фото, зафиксировать следы повреждений автомобилей, их расположение на дороге и заявить о происшествии по номеру 5-333-900. После этого можно отправляться в Центр оформления ДТП.