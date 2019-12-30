Эксперты рассказали, как правильно встречать Новый год — видео

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Эксперты рассказали, как правильно встречать Новый год — год Крысы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Главными лакомствами новогоднего стола будут блюда из мяса. Как отметила директор ресторана Фильсина Халиуллина, сделать мясо особенно вкусным помогут приправы.

Тем, кто планирует покупать живую ель, продавцы посоветовали подергать иголки на ветках — если они не осыпаются, значит, дерево простоит долго.

Стилист Лилия Исмагилова рекомендовала встречать Новый год в одежде в светлых тонах. По ее словам, такие оттенки подойдут абсолютно всем женщинам.

И самое приятное — подарок. Белая металлическая крыса «порадуется» украшениям.

