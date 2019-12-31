Сегодня в Татарстане ожидается снег, сильный ветер и до +1 градуса
В вторник, 31 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. Ожидается снег, местами сильный, метель. В отдельных районах гололед.
Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывами 17-22 м/с., сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура составит от -4°С до +1°С. В Казани прогнозируется от 0°С до -2°С. В Набережных Челнах ожидается от -1°С до -4 °С.
Синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах ,местами возможно образование снежных заносов.Общество Татарстан
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